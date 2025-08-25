Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 25.08.2025 14:42
  • Giriş: 25.08.2025 14:42
  • Güncelleme: 25.08.2025 14:42
Kaynak: İHA
Batman’da minibüs yan yattı: 1 yaralı

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Batman merkeze bağlı Batıraman yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Minibüste maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

