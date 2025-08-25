Batman’da minibüs yan yattı: 1 yaralı

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman merkeze bağlı Batıraman yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Minibüste maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.