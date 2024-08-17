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Batman’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Batman’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 17.08.2024 11:15
  • Giriş: 17.08.2024 11:15
  • Güncelleme: 17.08.2024 11:15
Kaynak: İHA
Batman’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Çevreyolu’nda seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklendi.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralı sürücü olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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