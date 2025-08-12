Batman’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Batman kent merkezinde otomobil ile minibüsün karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Batman’ın Belde Mahallesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.