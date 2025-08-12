Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Batman’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.08.2025 12:43
  • Giriş: 12.08.2025 12:43
  • Güncelleme: 12.08.2025 12:43
Kaynak: İHA
Batman’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Batman kent merkezinde otomobil ile minibüsün karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Batman’ın Belde Mahallesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol