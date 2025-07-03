Batman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde henüz plakaları öğrenilemeyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olduğu öğrenilen Y.A. (40) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Y.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.