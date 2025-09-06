Batman’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Batman’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Batman Dörtyol’da meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 JSY 24 plakalı otomobil, takla atarak yolda durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.