Batman’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Batman’da meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman-Kozluk yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak tarlaya savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.E. (25), M.M.A. (23) ve M.E.P. (25), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.