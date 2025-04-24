Batman’da otomobilde 39 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

Batman’da polisin durdurduğu otomobilde 39 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 39 kilo 400 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.