Batman’da otomobilde çıkan yangını şoförler söndürdü

Batman’da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangına yolcu otobüsü şoförleri müdahale ederek söndürdü.

Olay Batman’ın Kira Dağı mevkiinde meydana geldi. Siirt-Marmaris seferini yapan yolcu otobüsü şoförü, seyir halindeyken önlerinde ilerleyen bir otomobilin motor kısmının alev aldığını fark etti. Yangını fark eden otobüs şoförleri Halil İbrahim Erden ve Ümit Bora, kullandıkları otobüsü güvenli bir şekilde durdurduktan sonra hızla yanan otomobile müdahale etti. Şoförler, yangın söndürme tüpüyle alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Otobüs kaptanlarının örnek davranışı, yolculardan ve çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.