Batman’da otomobilin çarptığı 1 bebek ve 3 çocuk yaralandı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 8 aylık bebek ve 3 çocuk yaralandı.
Kaynak: AA
Müslüm Cankurt yönetimindeki 34 ER 1081 plaka otomobil, Demokrasi Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.
Kazada, 8 aylık Delal Asya S, ablası Zelal S. (15), Belinay Berfin G. (16) ve Elif E. (15) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanan 3 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sürücü Cankurt, gözaltına alındı.