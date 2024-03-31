Batman’da oy çuvalları seçim kuruluna getirilmeye başlandı

Batman’da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

Batman’da okullarda sayılan oy pusulaları görevliler tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında Batman Adliyesi içerisinde bulunan İl Seçim Kurulana getiriliyor.

Kent genelinde sabah saat 07.00 itibari ile sandık başına giden seçmenler, saat 16.00’a kadar oylar kullanıldı.

İl genelinde 411 bin 3 seçmen bin 424 sandıkta oy kullandı. Oy verme işleminin sona ermesi ile birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, Batman Adalet Sarayı içerisinde bulunan İl Seçim Kurulu’na getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.