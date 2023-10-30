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Batman’da patates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 30.10.2023 15:11
  • Giriş: 30.10.2023 15:11
  • Güncelleme: 30.10.2023 15:12
Kaynak: İHA
Batman’da patates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde patates yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi istikametinden Batman kent merkezine gelmekte olan patates yüklü 72 EP 193 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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