Batman’da patates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Batman’ın Kozluk ilçesinde patates yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi istikametinden Batman kent merkezine gelmekte olan patates yüklü 72 EP 193 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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