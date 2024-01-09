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Batman’da rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Batman’da iki hırsızın rögar kapağını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 09.01.2024 18:33
  • Giriş: 09.01.2024 18:33
  • Güncelleme: 09.01.2024 18:33
Kaynak: İHA
Batman’da rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında


Merkez Çamlıca Mahallesi’nde bulunan sokaktaki rögarın açık olduğunu fark eden sokak sakinleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra durumu belediyeye bildirdi. Sokakta bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ile birlikte rögarın metal kapağının çalındığı ortaya çıktı. Görüntülerde çekçek yardımı ile atık toplayan iki kişinin sokağa girdikten sonra yaptıkları gözlemin ardından kapağı sökerek yerinden çıkardığı ardından çekçeğe yükleyerek sokaktan hızlıca uzaklaştığı görüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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