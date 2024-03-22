Batman’da sağanak yağış nedeniyle iki katlı kerpiç ev çöktü

Batman’ın Sason ilçesinde 3 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışlara dayanamayan iki katlı boş kerpiç ev yıkıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Batman, Siirt, Diyarbakır ve bazı çevre illerde beklenen kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı. Beklenen yağış, Batman’ın Sason ilçesinde etkili oldu. Yoğun gök gürültüsü ile birlikte etkili olan yağışın ardından meydana gelen selde birçok cadde ve sokak adeta dere yatağına döndü. İlçeye bağlı Günlüce köyünde yoğun yağışlara dayanamayan iki katlı taş ve topraktan yapılmış ev çöktü. Evin daha önce boşaltılmış olması faciayı önledi.

Yıkılan evin amcasına ait olduğunu belirten Medeni Arslan, “Yıkılan ev amcama aittir. Bu evin yıkılmasından dolayı hemen bitişiğinde bulunan bizim evde de çatlaklıklar oluştu. Yıkılma tehlikesi taşıdığından dolayı eve girmekten korkuyoruz” dedi.