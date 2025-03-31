Batman’da sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu

Batman kent merkezi ve Sason ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Batman, Siirt, Diyarbakır ve bazı çevre illerde beklenen kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde Batman’da sağanak ve sel etkili oldu. Yağış sonrası kent merkezinde ulaşımda aksamalar yaşandı, Sason ilçesinde ise heyelan meydana geldi. Sağanağın etkili olduğu yerlerde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.