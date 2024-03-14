Batman’da Seyir halinde alev alan otomobil yandı
Kaynak: DHA
Batman'da seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 19 AB 053 plakalı otomobilin motor kısmından, dün gece saatlerinde yangın çıktı.
Sürücü otomobili sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.