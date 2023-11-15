Batman’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Batman Yenimahalle’de seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Batman Yenimahalle Veysel Karani Caddesinde seyir halindeki otomobil, sabah saatlerinde iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre aracın motor bölümünden dumanların çıktığını gören sürücü aracı yol kenarına çekerek araçtan indi.

Ardından alevlenen aracı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.