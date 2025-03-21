Batman’da seyir halindeki otomobil yandı

Batman’da seyir halindeki otomobil, kısmen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Necat Sezer Bulvarı’nda seyir halindeki otomobil motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan duman sonrası alev aldı. Sürücü, otomobili yol kenarında durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olaydan etkilenen olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.