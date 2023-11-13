Batman’da siber operasyon: 10 tutuklama

Batman’da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 222 kişiden 10’u tutuklandı.

Batman’da vatandaşların kişisel bilgilerinin ve sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, ele geçirilen sosyal medya hesaplarının dolandırıcılık işleminde kullanılması ve sahte alışveriş siteleri üzerinden vatandaşların dolandırılması şikayetleri üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kentin birçok noktasında yürütülen eş zamanlı çalışmalarda 222 kişi gözaltına alındı.

Emniyet işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece “Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

212 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.