Batman’da şiddetli yağış sele neden oldu

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Batman, Siirt, Diyarbakır ve bazı çevre illerde beklenen kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı.

Beklenen yağış, Batman’ın Sason ilçesinde etkili oldu.

Yoğun gök gürültüsü ile birlikte etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle birçok cadde ve sokak adeta dere yatağına döndü.

Oluşan sel nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, bazı yurttaşların yolda yürümekte güçlük çektiği görüldü.