Batman’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, ekipler, silah kaçakçılığı ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı operasyonlarda 1 adet kalaşnikof ve şarjörü, 39 tabanca, 16 namlu, 16 şarjör, silah imal ve bakımında kullanılan 12 metal yapıştırıcı, 5 emniyet mandalı takımı, 5 icra yayı, 5 icra mili, 5 sürgü tutucu pim, spiral ve benzeri malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.