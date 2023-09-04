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Batman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2023 22:36
  • Giriş: 04.09.2023 22:36
  • Güncelleme: 04.09.2023 22:36
Kaynak: İHA
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Batman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Batman kent merkezinde bulunan Atatürk Parkı’nda meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis yaşanan silahlı kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

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