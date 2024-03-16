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Batman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 16.03.2024 23:26
  • Giriş: 16.03.2024 23:26
  • Güncelleme: 16.03.2024 23:26
Kaynak: İHA
Batman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Batman’da iftar sonrası iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hilal Mahallesi’nde iftar sonrası iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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