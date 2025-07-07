Batman’da silahlı kavga: 2 yaralı

Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, GAP Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada F.A. (23) ve S.A. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekerek inceleme başlatırken, yerde 4 mermi çekirdeği tespit edilerek numaralandırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.