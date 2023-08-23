Batman’da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Aydınlıkevler Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada Y.T. (21) ve A.T. (25) yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından her 2 yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.