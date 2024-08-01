Batman’da Starbucks şubesine saldırı
Batman’da, Hamas lideri İsmail Haniye’ye Tahran’da düzenlenen suikastı protesto etmek isteyen kalabalık grup Starbucks şubesine saldırdı.
Kaynak: İHA
Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da düzenlenen saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Batman’da İsrail’i protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Starbucks şubesine saldırdı.
Kalabalık grup sandalye, taş ve sopalarla saldırırken, mağazanın camları kırıldı.
Batman’da, Hamas lideri İsmail Haniye’ye Tahran’da düzenlenen suikastı protesto etmek isteyen kalabalık grup Starbucks şubesine saldırdı.
Grup sandalye, taş ve sopalarla saldırdığı Starbucks’ın camlarını indirdi.
O esnada Starbucks’ta kahve içen müşteriler korkuyla kaçıştı.
Starbucks mağazasında maddi hasar meydana geldi.