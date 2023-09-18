Batman’da su kuyusuna tahliye için giren 5 kişi zehirlendi

Batman’ın Beşiri ilçesinde aynı aileden 5 kişi, su tahliyesi için girdikleri kuyuda su motorundan çıkan gazdan zehirlendi.

Beşiri ilçesi Duruca köyünde su tahliyesi için kuyuya giren Mahmut Can Gezer’den bir süre haber alamayınca Hüseyin Gezer, Murat Gezer, Uğur Gezer babalarını kontrol etmek istedi. 4 kardeş de kuyudan çıkmayınca akrabaları Tarık Çotek de 10 metrelik kuyuya girdi.

Seslenmelerine rağmen kuyudan herhangi bir cevap alamayan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kuyuya inen itfaiye ekibi, su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen baygın haldeki 5 kişiyi yukarı çıkardı. Kuyudan çıkarılan 5 kişi Batman Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı.