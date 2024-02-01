Batman’da takla atan araçta 4 kişi yaralandı

Batman’da meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman’dan Kozluk ilçesi istikametine giden plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20’nci kilometrede takla atarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.