Batman’da takla atan minibüs hurdaya döndü: 3 ağır yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı.

İlçenin Kozlu köyü mevkiinde 21 SA 295 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş ve Hasankeyf Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan L.Ç. (20), daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.