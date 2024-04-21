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Batman’da takla atarak ters duran araçta 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.04.2024 10:55
  • Giriş: 21.04.2024 10:55
  • Güncelleme: 21.04.2024 10:55
Kaynak: İHA
Batman’da takla atarak ters duran araçta 2 kişi yaralandı

Batman’da takla atarak ters duran otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Batman yeni Siirt çevre yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 01 ZZ 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı.

Kazada, sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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