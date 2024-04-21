Batman’da takla atarak ters duran araçta 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Batman’da takla atarak ters duran otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Batman yeni Siirt çevre yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 01 ZZ 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı.
Kazada, sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.