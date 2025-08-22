Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 22.08.2025 13:24
Kaynak: İHA
Batman’da trafik kazası: 1 yaralı

Batman’ın Pazaryeri Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 72 DA 188 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen bir başka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kaza çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

