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Batman’da trafik kazası: 2’si ağır 7 yaralı

Batman’ın Beşiri ilçesinde otomobilin takla takla attığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.06.2024 16:54
  • Giriş: 19.06.2024 16:54
  • Güncelleme: 19.06.2024 16:55
Kaynak: İHA
Batman’da trafik kazası: 2’si ağır 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Dayılar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 2’si ağır 7 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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