Batman’da trafik kazası: 4 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, arkadan bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan bir kişi sıkışırken toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, diğer yaralılarla birlikte sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.