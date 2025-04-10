Batman’da trafo yangını

BATMAN’da bir elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aydınlıkevler Mahallesi 1229'uncu Sokakta bulunan elektrik trafosunda, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında trafodaki küçük patlamalar nedeniyle mahalleli panik yaşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Enerji şirketi ekipleri tarafından da trafonun onarılması için çalışma başlatıldı. Yangın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.(DHA)

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)