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Batman’da üç gündür haber alınamayan davulcu evinde ölü bulundu

Batman’da üç gündür haber alınamayan davulcu evinde ölü bulundu.

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 23:38
  • Giriş: 07.12.2024 23:38
  • Güncelleme: 07.12.2024 23:38
Kaynak: İHA
Batman’da üç gündür haber alınamayan davulcu evinde ölü bulundu


Huzur Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki Erhan Tuncer’den üç gündür haber alamayan yakınları, endişe ederek evine gitti. İçeri girdiklerinde Tuncer’in cansız bedeniyle karşılaşan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuncer’in cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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