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Batman’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 26.04.2025 11:54
  • Giriş: 26.04.2025 11:54
  • Güncelleme: 26.04.2025 11:54
Kaynak: İHA
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Batman’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda, 6 kilo 857 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda göz altına alınan 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda, 4 şüphelinin çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri batı illerine kargo yoluyla sevk ettikleri tespit edildi.

Operasyonda içlerinde kargo çalışanının da bulunduğu toplam 4 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şahısların ikametlerinde yapılan aramda 6 kilo 857 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

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