Batman’da, uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Batman’da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, kente sevk ettikleri uyuşturucuyu torbacılık yöntemi ile sattıkları tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Yapılan aramalarda 15 gram skunk, 3 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid, dijital terazi ve 3 cam aparat ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.