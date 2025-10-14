Batman’da yedek lastikte zulalanan 44 kilo nargile tütünü ele geçirildi

BATMAN’da, polis ekiplerince durdurularak arama yapılan bir otomobilin bagajındaki yedek lastiğin içerisine zulalanmış 44 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişindeki uygulama noktasında bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, bagaj kısmında bulunan yedek lastik içinde gizlenmiş 44 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)