Batman’da yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 2’si ağır, 5 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde yolcu minibüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 2’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gercüş- Batman kara yolunda meydana geldi. Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı. Kazada sürücü Ercan E. ile Ferhat K. (22), Sinan T. (16), Mihriban T. (25) ve Kadri Ş. (26) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ferhat K. ve Sinan T., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.