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Batman’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araç çarptı

Ajans Haberleri
  • 12.11.2024 23:47
  • Giriş: 12.11.2024 23:47
  • Güncelleme: 12.11.2024 23:47
Kaynak: İHA
Batman’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araç çarptı

Batman’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya hafif ticari araç çarptı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Batman Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen vatandaşa, hafif ticari araç çarptı.

Yaya çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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