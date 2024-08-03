Batman’da yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Batman'da Ali Kizar ve Mehmet Aslan isimli işçileri, önceki gün, OSB'de bulunan bir tekstil fabrikası inşaatında çalıştığı sırada yüksekten düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ali Kizar, düşme sonucu geçirdiği iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti.
Batman'da tekstil fabrikası inşaatında yüksekten düşerek yaralanan Ali Kizar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasının inşaatında çalışan Ali Kizar ile Mehmet Aslan, önceki gün binanın inşaatından aşağı düşerek yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Ali Kizar, iç kanama sonucu hastanedeki hayatını kaybetti.
Kizar’ın cenazesi Batman’da toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.