Batman’da zincirleme trafik kazası

Batman’da 3 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Güneykent Mahallesi’nde Dostlar Caddesi ve Hoşgörü Caddesi’nin kesiştiği Dörtyol’da, 55 AIN 246 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen başka bir hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçlardan biri 09 AAB 835 plakalı minibüse çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.