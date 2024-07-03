Batshuayi 3 büyüklerde forma giyen ilk futbolcu

Sercan SİNECAN

Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci olarak Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'yi 3 yıllık mukaveleyle kadrosuna kattı.

Batshuayi, Galatasaray tarihinin 202. yabancı futbolcusu olurken üç büyük kulübün de formasını giyen ilk yabancı futbolcu ünvanına sahip olacak. Galatasaray'da daha önce Belçikalı futbolcular; Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda ve Dries Mertens forma giydi. Batshuayi, kulüp tarihinin beşinci Belçikalı oyuncusu olarak kayıtlara geçti.