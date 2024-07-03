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Batshuayi 3 büyüklerde forma giyen ilk futbolcu

Spor
  • 03.07.2024 05:20
  • Giriş: 03.07.2024 05:20
  • Güncelleme: 03.07.2024 05:21
Batshuayi 3 büyüklerde forma giyen ilk futbolcu

Sercan SİNECAN

Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci olarak Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'yi 3 yıllık mukaveleyle kadrosuna kattı.

Batshuayi, Galatasaray tarihinin 202. yabancı futbolcusu olurken üç büyük kulübün de formasını giyen ilk yabancı futbolcu ünvanına sahip olacak. Galatasaray'da daha önce Belçikalı futbolcular; Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda ve Dries Mertens forma giydi. Batshuayi, kulüp tarihinin beşinci Belçikalı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. 

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