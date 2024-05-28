Batshuayi ve Mertens, Belçika'nın EURO 2024 kadrosuna çağrılmadı

Fenerbahçeli Batshuayi ve Galatasaraylı Mertens'in bu sezon gösterdikleri performanslar, Belçika Milli Takımı için yeterli olmadı. Teknik direktör Domenico Tedesco, iki oyuncuyu da Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil etmedi.

Belçika, 14 Haziran'da başlayacak EURO 2024 kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ve Galatasaray formasını terleten Dries Mertens, Belçika'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için açıklanan aday kadrosunda kendilerine yer bulamadı.

Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun açıkladığı kadroda Trabzonspor forması giyen Thomas Meunier ise yer aldı.

Belçika'nın 25 kişilik aday kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

KALECİLERKoen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest) DEFANSTimothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Jan Vertonghen (Anderlecht), Arthur Theate (Stade Rennais), Axel Witsel (Atletico Madrid) ORTA SAHAYannick Carrasco (Al Shabab), Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Olympique Lyonnais), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg) HÜCUMJohan Bakayoko (PSV Eindhoven), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (RB Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal)

TEDESCO: BU ÇOK ZOR BİR KARARDI

Aday kadroyu açıklamasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, Michy Batshuayi'nin kadroda davet edilmemesiyle ilgili de konuştu. Batshuayi ile konuştuğunu belirten Tedesco, "Bu çok zor bir karardı, benim için en zoru. O harika bir oyuncu. Durumu açıklamak için dün kendisini aradım. Trossard ve De Ketelaere'ye sahip olduğumuz için bu mantıklı geliyor. Açıkçası çok hayal kırıklığına uğradı ve bu normal. Bu işimin en zor kısmı" ifadelerini kullandı.

Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 43 maçta 24 gol kaydetti.

Belçika, EURO 2024 E Grubu'nda Ukrayna, Slovakya ve Romanya ile mücadele edecek.