Battal İlgezdi, Akşener'in ‘İBB engelliyor’ dediği afişleri astırdı!

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti’nin “Tek adam baskınına da, eş başkan kavgasına da mecbur değilsin” yazılı afişini ilçedeki billboardlarda yayınladı.

CHP'de Ataşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmeyen ve partiden istifa eden İYİ Parti’nin CHP’ye gönderme yapan afişlerini ilçedeki billboardlarda yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir'de hazırladıkları afişlerin bilboardlara asılmasının engellendiğini iddia etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suçlamalarda bulunan Akşener, "Bizi engellemek isteyen Beştepe değil Saraçhane" demişti.

Ekrem İmamoğlu ise Akşener'e "Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendilerini bilirler" yanıtını vermişti.

Afiş tartışması yaşanırken CHP'den istifa Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İlgezdi, İYİ Parti’nin “Tek adam baskınına da, eş başkan kavgasına da mecbur değilsin” yazılı afişini ilçedeki billboardlarda yayınladı.