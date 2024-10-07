Batu Akdeniz yeni parçası için Simon Kirke ile bir araya geldi

Müzisyen Batu Akdeniz, sözü ve müziği kendisine ait iki İngilizce parçası için dünyaca ünlü klasik rock grupları Free ve Bad Company'nin efsanevi davulcusu Simon Kirke ile bir araya geldi.

Simon Kirke bu iki parçada Akdeniz ve grubuna davulda eşlik etti.

New York'ta 3 gün boyunca birlikte stüdyoya giren ikiliye Batu Akdeniz'e gitarist Che Mutko ve bas gitarist Andy Hess de eşlik etti.

Müzisyen, 25 Ekim Cuma günü Holly Stone Beyoğlu'nda (eski adıyla Dorock XL Fitaş) The Reason'i ilk kez canlı olarak çalacak.

2025 yılında çıkacak yeni albümünden çıkacak parçaların da çalınacağı tüm konser daha sonra yayınlanmak üzere kaydedilecek.