Batuhan Çolak ''halkı yanıltıcı bilgiyi yaydığı'' iddiasıyla gözaltına alındı
Aykırı'nın İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Aykırı'nın İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün X sosyal paylaşım platformunda Aykırı@aykiricomtr rumuzlu hesap kullanıcısı tarafından yapılan ''Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlattı.
Çolak, hakkında ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan işlem yapılmak üzere, tespit edilen adresinde gözaltına alındı.