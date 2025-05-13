Bavul Dergi 100. sayısıyla raflarda: “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek”

Popüler kültür, sanat ve edebiyat dergisi Bavul, 100. sayısıyla okurlarını selamlıyor. On yıldır her ay umutla, direnişle ve hikâyeyle dolu sayfalarla okuruna seslenen dergi, bu anlamlı sayısını “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” cümlesiyle duyuruyor.

İlk sayısından bu yana, hayatı sokakta, emekle, kayıplarla ve direnişle anlatan Bavul, 100. sayısını yalnızca bir sayı değil, bir yolculuğun kilometre taşı olarak görüyor. Bu özel sayıda; edebiyattan resme, sokaktan sahneye, yaşamın içinden geçen çok sesli metinler, dosyalar ve illüstrasyonlar okurlarla buluşuyor.

Derginin kapak görselinde, ağaçlarla çevrili bir yolda bir araya gelen binlerce insan, "İsyan", "Devrim", "Özgürlük" pankartlarıyla ilerliyor. Bu kalabalığın önünde duran cümle ise, sadece bir slogan değil; Bavul’un yayın çizgisinin, yazı hayatının ve dayanışmacı ruhunun özeti: "Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek." Derginin bu sayısındaki posterde ise "Biz yüzümüzü görünmek için kapattık" sloganı yer alıyor.

Bavul’un 100. sayısı, 14 Mayıs 2025 itibariyle tüm Türkiye’de bayilerde yerini alacak.

Hayat bir yolculuktur; Bavul, yanında bulunsun.