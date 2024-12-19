Bavul Dergi’den yeni yılda Müzeyyen Senar kapağı

Kültür Sanat Servisi

Aylık popüler kültür ve edebiyat dergisi Bavul, yeni yıla girerken 99’uncu sayısında Cumhuriyetin Divası Müzeyyen Senar kapağıyla okurlarla buluştu. Müzeyyen Senar'ın hayat hikâyesine yer verilen sayıda müzik içerikleri dikkat çekiyor.

Haydar Ergülen Türkçe Sözlü başlıklı yazı dizisinde müzik hayatımızın simge isimlerini yazarken Batıkan Baksı, Türkiye'de arabesk müziğin hikâyesini anlatıyor. Derginin yeni yıl sayısında Dilan Salkaya Beetlejuice filmini yazdı. Zehra Çelenk ise "Eve gelen kadın ve görünmez emek" başlıklı yazısıyla derginin yeni yıl sayısında yer alıyor.

Derginin bu ayki soru cevap köşesinde ise oyuncu Cengiz Bozkurt yer alıyor. Bu sayıda ayrıca Gökhan Horzum, Emre Kongar, Evrim Kuran, Şükrü Erbaş ve Celine Symbiosis'in de imzaları var. Derginin kapak çizimi ise Yusuf Aktoprak'a ait. Bavul Dergi, poster ve her sene bir klasik haline gelen yeni yıl takvimi hediyeleriyle okurlarıyla buluşmayı bekliyor.