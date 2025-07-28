Bavul Kültür Sanat'tan Berlin’de ırkçılığa karşı festival

BERLİN

Berlin Bavul Kültür Sanat'ın iki günlük festivalinde sanatsal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra ırkçılığın daha görünür kılınması, ırkçılığın pratikteki yansımaları, topluma etkileri, dayanakları ve ırkçılığa karşı mücadelenin yol ve yöntemleri konusunda atölye çalışmaları, forum ve panel gerçekleştirildi.

Büyük ilgi gören festival, çocuk programıyla başladı. Eğitimcilerin gözetiminde gönüllülerin hazırlamış olduğu programa çocuklar aktif olarak katıldı. Oyuncu ve müzisyen Helisene ve Emmanuel Girondin tiyatro gösterisi, Çağrı Yılmaz'ın kukla gösterisi ve Doğukan Karakuş'un ritim atölyesi her yaştan katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

PANEL, FORUM VE ATÖLYELER

Cumartesi ve pazar günleri yapılan atölyelerde ırkçılık ve ırkçılığa karşı mücadele farklı yönleriyle ele alındı. Cumartesi günü yağan yoğun yağmur nedeniyle pavilyonlar altında "Nein zur Bezahlkarte" grubu, mültecilerin karşılaştıkları sorunları İngilizce atölye çalışmasında dile getirdi. Almanca olarak yapılan "Toplumsal ve kurumsal ırkçılık ve ırkçılığa karşı mücadele" konulu forumu Ezgi Güneytepe yönetti. Festivalde ırkçılığa karşı farklı alanlarda çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlar arasında iletişim ağı kurulması sağlandı.

Pazar günü sosyal bilimci ve yazar Bafta Sarbo Migratifa’dan Simin’in katılığı panelin moderasyonu festival adına Garip Bali tarafından yapıldı. Festival sahnesinde gerçekleştirilen panelde kurumsal, toplumsal ırkçılıkın ulaştığı boyuta dikkat çekilerek ırkçılığa karşı mücadelenin önemi vurgulandı.

ÇOK DİLLİ SAHNE PROGRAMI

Sunuculuğunu Serkan Altuniğne ve Dorina’nın yaptığı festivalin müzikal bölümünde Embokazamonga gitarıyla, Kanarini Müzik Okulu'ndan çok sayıda müzisyenin oluşturduğu orkestra, Human Message grubu,I Pizzcati Güney İtalya müzik ve danslarıyla, Ljuti Hora Balkan dans Muzikleriyle ve DJ Chochi b2b festivale katılanları coşturdu. Tüm gün yağan yağmur altında süren etkinliğe katılanların bir bölüm, kurulan pavillonların altına sığınırken birçok yağmura aldırmadan müziklere danslarıyla eşlik etti. Açılış konuşması Direnc Temocin tarafından yapılan festivale katılan Federal Almanya Milletvekili Paskal Meiser kısa bir konuşmayla festivali selamladı.

Festivalin ikinci günü yağmurun az yağması katılımın daha fazla olmasını beraberinde getirdi.

Pazar günü festival Bavul Ensemble ile başladı. Cengiz Yazgı Kürtçe eserler seslendirdi. İdil Meşe kendi bestesi de olan şarkıları seslendirdi. Sousouráda grubu Rembetika & Laika, müzikler, Shadore bestelediyi RAP şarkılarını söyledi. Pulsar Collective dans müzikleri sonrasında çalışmalarını Bavul’da yürüten Ritimhane grubu erbane, bendir ve davul eşliğinde yapılan danslarla festival sona erdi.

Blücher Platz’da festival alanına dönüşen parkta Sol Parti, Migrantifa, Die Linke, Tip, Nein zur Bezahlkarte, Roma, 10 Ekim Dayanışması, RSO, BirGün gazetesi ve Bavul dergi hem standlarında dergi, broşür, kitap ve çeşitli materyallar sergilediler hem de görevler üstlenerek festivale katkılarını sundu.

"IRKÇILIĞA KARŞI MÜCADELE ALANINI GENİŞLETELİM”

İki günlük, geniş katılımlı festivali değerlendiren aktivistler, "Almanya'da seçimler öncesinde olduğu gibi toplumsal ve kurumsal ırkçılık giderek yükselme eğilimi gösteriyor. Yeni kurulan hükümetin aldığı kararlar, yürürlüğe koyduğu uygulamalar koşulların daha da zorlaşacağını gösteriyor. Irkçı uygulamalara dün olduğu gibi bundan sonra da daha fazla tanık olacağımızın verileri fazlasıyla var.

Ancak umutsuz ve çaresiz değiliz. Bütün olumsuz koşullara rağmen ırkçılığa karşı toplumda önemli potansiyelin olduğunu seçim öncesinde ırkçı gelişme karşısında barikat oluşturulması çağrısında tanık olduk. Milyonlarca insan ırkçılığa karşı meydanlara döküldü.

Bizlere düşen görev ırkçılığa karşı oluşturulan bu barikattan bir adım geri atmamak ve mücadele alanlarını geliştirmektir.

Bu amaçla Irçılığa Karşı Festival’in gerçekleştirilmesi sürecinde yer alanlar olarak bundan sonrası çalışmalarımızı sürekli ve düzenli olacak biçimde bir inisiyatif olarak sürdürececeğiz. Tüm duyarlı insanları bu inisiyetifde yer alarak ırçılığa karşı mücadeleye çağrıyoruz" açıklamasını yaptılar.