Bavul Tiyatro Kolektifi ilk oyunu ‘‘Mektup‘‘ ile sahnede

BERLİN

Bavul Tiyatro Kolektifi’nin ilk oyunu “Mektup”, prömiyerinde tiyatroseverlerden iyi not aldı.

Cumartesi ve Pazar günü Bavul Kültür Sanat’ta kendi oluşturdukları oyunu sahneleyen kolektif oyuncuları takdirle karşılandı.

Büyük ilgi gören oyunun iki gösteriminde de çok sayıda izleyici, kapasitenin dolması nedeniyle oyunu seyretme olanağı bulamadı.

Bavul Tiyatro Kolektifi, "Talebi karşılamak üzere daha büyük bir salon arayışındayız. Sonbaharda Almanca ve İngilizce üstyazı ekleyerek oyunumuzu daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştırmak istiyoruz" dedi.

MEKTUP SATIRLARI SAHNEYE TAŞINDI

“Mektup,” sahneyi iki ülke arasında akan kelimelere, satır arasındakilere bırakıyor. Almanya ile Türkiye arasında, kimi 60 yıl önce, kimi kısa bir süre önce yazılmış gerçek mektuplardan yola çıkarak oluşturulan oyun, on beş hikayeyi yan yana getiriyor.

Bazen atılan bir tribin, bazen bir işçinin hayal kırıklığının, bazen de bir tutsağın direnişinin izinden giden Bavul Tiyatro Kolektifi, bu hikayeleri sahneyle buluşturdu. Böylelikle “Mektup”, artık pek kullanılmayan bir iletişim biçiminde yazılan, on yıllara yayılan bir diyaloğu anlatıyor.

KOLEKTİF ÇALIŞMALARIN ÜRÜNÜ

Bavul Tiyatro Kolektifi, 2024 yılı Kasım ayında Bavul Kültür Sanat Kafe’de başlayan oyunculuk çalışmaları sonucunda kuruldu.

“Mektup” farklı göç geçmişlerine sahip insanlardan oluşan kolektifin, dramaturji ve oyunculuk odaklı eğitim çalışmalarının ilk ürünü.